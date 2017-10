Er schemert een revolutionaire drift door in de #MeToo-campagne. Waar komt die vandaan?

Sisverbod en wildplasboete

Wat is de achtergrond van de ontwikkelingen van deze week? Tijdgeest is iets ongrijpbaars, zeker als je er middenin zit. Maar veel thema's die voorbijkomen in krantenkolommen, aan talkshowtafels en op sociale media zijn feministisch. Denk aan het sisverbod of het protest tegen de wildplasboete van een vrouw die 's nachts nergens terecht kon. Deze zomer begon een jonge Madrileense een actie tegen 'manspreading', mannen die wijdbeens zitten in het openbaar vervoer. Sommige onderwerpen lijken belangrijker dan andere, maar ze gaan in essentie over hetzelfde: nu vrouwen zijn opgestoomd in de maatschappelijke hiërarchie, eisen ze ook meer ruimte. Of dat nou gaat om het publieke debat, de straat of het treinbankje. Ze kijken naar het vertrouwde en vragen zich af: is dat wel normaal?



De actrice Lupita Nyong'o, die een Oscar won voor haar rol in 12 years a slave, dacht al die jaren dat het normaal was om Weinstein te moeten mijden, schreef ze donderdag in The New York Times. 'Ik wist niet dat er een wereld bestond waarin iemand geïnteresseerd was in mijn ervaringen met hem.' Tot de afgelopen weken dus, toen fort-Weinstein in elkaar stortte. 'Zo gaat het nou eenmaal', had Weinstein haar doen geloven, maar nu wist ze beter. Eerder gebeurde dat met Bill Cosby. Hij kon zo lang zijn gang gaan omdat wat hij deed - vrouwen drogeren om er seks mee te hebben - voorheen niet als verkrachting werd gezien. Niet door hemzelf, maar ook niet door sommige van zijn slachtoffers, hoe naar ze zich ook voelden. 'Vrouwen realiseren zich steeds meer dat ze seksuele roofdieren bij naam kunnen noemen, kunnen beschamen en vervolgen - en dat ze daarin worden gesteund', schreef The New Yorker deze week. En zo brachten de afgelopen twee jaar de val van Roger Ailes, Bill O'Reilly en nu Harvey Weinstein.