En wat steken we op in deze Sir Edmund? Dionysisch pessimisme

Een serie op Netflix die je niet snel zal worden aangeraden is Ash vs Evil Dead (2015). De vooralsnog drie seizoenen vormen een vervolg op de splatterhorrorklassiekers The Evil Dead (1981), Evil Dead II (1987) en Army of Darkness (1992), een gaandeweg steeds wat zwartkomischer wordende filmreeks over een schokbetonnen seksist die, kortgezegd, met een kettingzaag door boze geesten bezeten mensen te lijf gaat. Dat gaat er héél fantasierijk bloederig aan toe, in extreem hoog tempo, waarbij slapstick, vrolijk sarcasme en betrekkelijk weerzinwekkende ingewandenballetten elkaar afwisselen.



En wat steken we nou op in deze Sir Edmund: het zijn nogal Nietzschiaanse paradigma's waar de hoofdpersonen mee worstelen. Ze zijn in een nachtmerrieachtige wereld beland, waarin ze ouders, vrienden of geliefden verloren hebben, maar de helden doen hun bloody best om die nieuwe realiteit hartgrondig te omhelzen door de schoonheid in te zien van hun nieuwe strijd. Het Dionysisch pessimisme: je weet ook wel dat het leven absurd en zinloos is, maar het is de uitdaging het desondanks lief te hebben. Hoogleraar Martine Prange haalt het aan in de tien lessen die ze voor ons destilleerde uit (de nieuwe vertaling van) Nietzsches chef d'oeuvre De vrolijke wetenschap. Houd van je lot, amor fati, het zou op het blad van de kettingzaag van de hoofdpersoon gegraveerd kunnen staan.



Maar het best aan Ash vs Evil Dead is het absurde einde van seizoen 1 (Spoiler alert! Sla de volgende twee zinnen over). De strijder tegen de ondoden krijgt ineens, in een bloedige apotheose, de keus: verder proberen zombies in de pan hakken, of schadevrij getransporteerd worden naar een zonnig oord. Verrassing: hij doet het laatste! Perfect voorbeeld van het fenomeen 'morele vrijbrief'. Lees dat maar op pagina 10.