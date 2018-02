Een legertje advocaten op ons dak

ArcelorMittal gaat ook zo te werk. Zo raakte The Guardian nadat zij over de fabriek in Zenica had bericht, ook al in een juridische strijd verwikkeld met het bedrijf. Onze correspondent vroeg, zoals het normaal gaat, om een reactie op de beschuldigingen over luchtvervuiling van omwonenden en milieu-activisten. Die reactie kreeg hij niet, wij wel een lange brief van het Londense advocatenkantoor. Wij hebben het stuk in het Engels laten vertalen en na doorvragen uiteindelijk wederhoor gekregen. Die hebben wij weergegeven in het artikel, journalistiek samengevat, net als de beschuldigingen. Zo kan de lezer zelf een oordeel vormen.



Donderdag lag er weer een gepeperde brief uit Londen met alles wat we verkeerd zouden hebben gedaan. Schade en gederfde inkomsten zullen op ons worden verhaald. Ook wij zullen wel de gebruikelijke rechtszaak krijgen. U begrijpt dat ik dit stukje eerst even laat nalezen door Marc van Breda.



Reageren? p.remarque@volkskrant.nl