Een jaar na zijn inauguratie heb je Trump niet meer nodig om een Trumpcover te maken

Een van de meest besproken tijdschriftcovers van het jaar dook op in juni 2017. Het was de cover van Time Magazine van 1 maart 2009 met een afbeelding van Donald Trump, die in zeker vier van zijn hotels en clubs hing. De kop luidde: 'Donald Trump: The 'Apprentice' is a television smash!'. Paar probleempjes. Time Magazine gebruikt geen uitroeptekens in koppen. Er is op 1 maart 2009 geen Time Magazine verschenen. Trump had in 2009 geen enkele maal op de cover gestaan.