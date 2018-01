Een interessant 'the-making of'-verhaal en het afdrukken van kritiek op eigen artikelen

Dat bleek deze week bij de reis van onze Moskou-correspondent Tom Vennink naar Oezbekistan. Zijn grote verhaal, woensdag in de krant, was uitstekend. Lezers maakten kennis met een gesloten dictatuur waar de dictator dood is en de eerste dissidenten uit de gevangenis komen. Tom sprak met enkelen van hen, onder meer op een bruiloft in een van de protserige trouwpaleizen die de laatste jaren zijn verrezen in Tasjkent. Zo vertelde hij het verhaal van het land.



Maar online voegden we daar op initiatief van de chef buitenland een stuk aan toe waarin Tom beschreef met welke overwegingen en moeilijkheden hij kampt bij zo'n reis. Compleet met foto's waarop we de correspondent op de dansvloer zagen, of het wodkaglas heffend met imposante Oezbeekse mannen. Tom vindt het goed dat hij zo eens kan laten zien hoe een artikel tot stand komt, vertelt hij vanuit Moskou. Voor mij was het bitterzoet jeugdsentiment, want toen ik net als Tom 27 was, beleefde ik als Moskou-correspondent in die contreien dezelfde grappige dingen. Voor andere mensen was het 'the making of'-verhaal ook interessant, bleek uit de leescijfers. En de grote reportage werd meteen beter gelezen dan je zou kunnen verwachten. Dat werkt dus.

Vroeger beleefde ik als Moskou-correspondent in die contreien dezelfde grappige dingen