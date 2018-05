Een beetje verdwaald en zó bejaard

Dingen

Twee celebritybreuken in Nederland deze week, en dan ook nog van twee zeer populaire artiesten en hun wederhelften. Famke Louise (je moet het als Femke uitspreken, meldde het AD deze week; wist uw sterrenkijker niet) is uit elkaar met Snapking, de vlogger met wie ze drie jaar een relatie had. En André Hazes en Monique Westenberg hebben een pauze ingelast in hun relatie, wat meestal betekent dat het over is, tenzij je je geschiedenisboekjes kent, want dan weet je dat een Hazes het best vaak kan uit- en weer aanmaken met dezelfde persoon.