Drie hackers opgepakt voor diefstal van naaktfoto's van honderden vrouwen

De server waarop het forum draaide werd woensdag bij een inval bij een bedrijf in Noord-Holland in beslag genomen. De politie zal de server de komende tijd uitvoerig onderzoeken in de hoop meer bewijsmateriaal tegen de vijf verdachten te vinden. Mogelijk komen er ook nieuwe verdachten in beeld.



Daarnaast onderzoekt de Nederlandse politie naaktfoto's die RTL Nieuws onlangs aantrof op een server in Nieuw-Zeeland. RTL was via Anon-ib op de server terecht gekomen. Bij de foto's stond vaak ook links naar profielen van de vrouwen op sociale media.



Het onderzoek naar de foto's kan nog maanden duren, zegt de woordvoerder van de politie. Vrouwen van wie de politie de identiteit achterhaalt, krijgen persoonlijk bericht.