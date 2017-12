Dit zijn - volgens het Volkskrantpanel - de 10 beste series van 2017

Het voordeel van de gouden periode van de televisieserie, waar we nu midden in zitten, is dat er zo veel te kiezen valt. Jammer genoeg is dat ook het nadeel.



Toen we vorig jaar voor het eerst een televisieserietop-10 samenstelden (met een panel waarin iedereen zit die binnen en rondom de V-redactie over televisie en televisieseries schrijft, of het er gewoon heel vaak over heeft), werden in totaal 37 titels genoemd.