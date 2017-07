Dit zei Van der Laan in het eerste grote interview nadat zijn ziekte bekend werd

Over Amsterdam

Natuurlijk waren er ook veel fragmenten over Amsterdam, de stad waaraan Van der Laan als studentje zijn hart verloor. Over de twee zielen die de stad in haar borst draagt: aan de ene kant vond de Februaristaking er plaats, het enige openbare verzet tegen de Jodenvervolging, en aan de andere kant is er haast geen stad waar zo'n groot deel van de Joden werd gearresteerd. Een vraagstuk waar Van der Laan al heel lang mee bezig is. Zijn conclusie: het verwijt dat Nederlanders slappelingen waren, klopt niet.



Maar Van der Laan spreekt ook over het Amsterdam van nu. Een hele andere stad dan de verloederde wereld die hij aantrof toen hij er als student aankwam. Dat is de stad waarin we Van der Laans leermeester Jan Schaefer in zijn Volkswagenbusje zien rondrijden. Schaefer was een Amsterdamse banketbakker die als actievoerder voor betere huisvesting in de politiek verzeilde. Hij werd voor de PvdA Kamerlid en maakte naam met uitspraken als 'in gelul kun je niet wonen' en 'is dit beleid of is erover nagedacht'. In het fragment dat Van der Laan van hem toont, leidt Schaefer de cameraploeg rond door de destijds zwaar verloederde volkswijk De Pijp. Inmiddels wordt er in die wijk meer dan zesduizend euro per vierkante meter betaald.