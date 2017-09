Deze drie tv-programma's maken dit jaar kans op de Televizier-Ring

Expeditie Robinson is het enige programma dat al eens eerder werd genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring. In 2004 werd het goedbekeken survivalprogramma verslagen door de realitysoap De Bauers. En in 2015 moesten presentatoren Nicolette Kluijver en Dennis Weening toezien hoe de prijs naar het programma Syndroom van Johnny de Mol ging.



Het programma Beste Zangers, waarin bekende artiesten elkaars nummers coveren, bestaat al sinds 2009. Presentator Jan Smit van hiermee zijn tweede ring winnen. Hij won in 2005 al eens met zijn eigen realitysoap Gewoon Jan Smit. De Volendammer legt in verband met zijn nominatie wel de presentatie van de tv-uitzending neer. Smit zou samen met Art Rooijakkers het live uitgezonden Televizier-gala presenteren, maar doet dat nu dus niet: 'Om elke schijn van partijdigheid te voorkomen hebben Avrotros en ik besloten dat Art Rooijakkers de presentatie alleen op zich moet nemen', aldus Smit op Twitter.



Presentator Arjen Lubach kan tweemaal in de prijzen vallen. Zijn satirische nieuwsshow Zondag met Lubach, waarmee hij vorig jaar de Zilveren Nipkowschijf won, is genomineerd voor de Ring en zelf is Lubach genomineerd voor een Zilveren Televizier-Ster voor beste presentator. In deze laatste categorie behoren ook Wilfred Genee (Voetbal Inside) en Beau van Erven Dorens (The Amsterdam Project, RTL Summer Night) tot de kanshebbers.



