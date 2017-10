De wonderlijke zaak van Harvey Weinstein: het is bijna een kant-en-klaar filmscenario

Bloempot

De wonderlijke zaak van Harvey Weinstein. Het klinkt als zo'n dikke roman die iedereen in de zomertijd verslindt, maar het is uiteraard de werkelijkheid. Deze week onthulde weekblad The New Yorker dat filmproducent Harvey Weinstein tientallen vrouwen, medewerkers en actrices, seksueel zou hebben misbruikt. Het toch al opvallende verhaal werd al snel een sneeuwbal van het genre 'Well, that escalated quickly'.



Eerst lekte zaterdag een mail uit van Weinstein aan allerlei andere filmbonzen in Hollywood, waarin hij ze om steun smeekte. 'Mijn bestuur denkt erover me te ontslaan.