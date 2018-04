De wereld zit met Zuckerbergs droom in de maag

Van alle wilde, maffe speculaties die er de afgelopen jaren in de media zijn verschenen, is president Mark Zuckerberg wel de wildste en mafste. Hij zou zeker voldoende geld hebben voor een verkiezingscampagne, daar niet van. En hij ging met zijn vrouw in 2017 ook nog eens op een 'luistertour' door de VS om te bonden met zijn online-onderdanen. Vreemd was wel dat in de artikelen die vooruitliepen op 'Zuckerberg 2020' zo onderbelicht bleef dat de man, laten we zeggen, niet vooraan stond toen charisma werd uitgedeeld. En dat zijn droom om 'de wereld te verbinden' en de infrastructuur te leveren voor 'een wereldwijde gemeenschap' op zijn minst naïef megalomaan is - en in het ergste geval gevaarlijk.