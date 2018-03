De Volkskrant zoekt social media-redacteuren

Je bent twee dagen per week - regelmatig in de avond of het weekend - medeverantwoordelijk voor selectie, presentatie en verspreiding van onze verhalen.



We zoeken iemand die met alle mogelijke onderwerpen uit de voeten kan, van nieuws tot persoonlijke verhalen, van wetenschap tot populaire cultuur. Je bent snel, georganiseerd en verantwoordelijk, maar ook creatief. Je taalgevoel is feilloos. En uiteraard voel je je online als een vis in het water. Belangrijkste is dat je het leuk vindt om te bedenken hoe je onze kwaliteitsjournalistiek daar het best voor het voetlicht kunt brengen.



Daarnaast heb je gevoel voor beeld en weet je wat werkt op social. Je bent iemand die niet bang is voor data en techniek en snel dingen oppikt.



Heb je vragen of wil je reageren op de vacature, mail dan naar Kustaw Bessems, chef digitaal bij de Volkskrant: k.bessems@volkskrant.nl. Sollicitaties graag bondig toegelicht en voorzien van cv.