De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 14 april

Bannebroek's Got Talent (Pieter Kramer, 2014)

Zaterdag, NPO 3, 15.30 uur



Iedereen heeft talent, en iedereen heeft recht op een talentshow, in deze satire over samenlevingontwrichtende roem. Zo ook de bevolking van het fictieve Zuid-Nederlandse gehucht Bannebroek, waar het dans-, zang- of goocheltalent van de jeugd eens per jaar wordt beoordeeld tijdens een in theorie vrolijk samenzijn. De Telefilm komt van de makers van de heerlijke sprookjeskomedie Lang en gelukkig en is opgetuigd met dezelfde vileine humor, die hier ongetwijfeld iets over de hoofden van jonge kijkers scheert. Keeping up with The Kardashians TLC, 18.00 uur Een guilty pleasure is terug: de reallifesoap Keeping up with The Kardashians. Kim is in de eerste aflevering van dit seizoen bezig met een beautylijn, zus Kourtney begeeft zich op het liefdespad en Khloé vertelt dat ze zwanger is.