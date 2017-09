De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 27 september

Hall Pass (Bobby en Peter Farrelly, 2011) - SBS 9, 20.30-22.35 uur



Het is de week van het Nederlands Film Festival, wat tot een stroompje Nederlandse films op tv leidt, maar het lijkt ook de week van de platte komedies. Naast films van Paul Feig (Bridesmaids, The Heat) is dezer dagen ook werk van de vrolijke vijftigers Bobby en Peter Farrelly te zien, verantwoordelijk voor hits als Dumb and Dumber, Kingpin en het gisteravond uitgezonden There's Something About Mary (met de beroemde scène waarin Cameron Diaz onwetend een klodder sperma als haargel gebruikt). Nee, de Farrellybroers zijn geen meesters van de verfijnde smaak, maar succes hebben ze, mede dankzij het vanavond uitgezonden Hall Pass.



In Hall Pass zijn beste vrienden Rick en Fred (Owen Wilson en Jason Sudeikis) geobsedeerd door seks. Hun echtgenotes vinden dat niet leuk, maar gelukkig is er de vriendin die met een oplossing komt: Rick en Fred een weekje vrijaf geven van de huwelijkse monogamiestatus; zal je zien dat de realiteit ontnuchtert. Ziedaar het raamwerk voor een vulgaire komedie over sekse verschillen, met als geruststellende moraal: leve de monogamie. En uiteraard hebben de vrouwen aanzienlijk meer plezier dan hun mannen.



Hall Pass is op genoeg momenten níét leuk, maar de Farrelly's verstaan de kunst onbenullige grappen zo te plaatsen dat de lach alsnog opkomt.