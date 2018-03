De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 14 maart

Get lost! (Mirjam de With, 2018)

NPO 3, 20.25-21.55 uur

De Amsterdamse yup Femke schiet in de paniekstand als ze een vaste kantoorbaan krijgt aangeboden bij 'sufkut city' en vriendje Yorrick haar tot overmaat van ramp ten huwelijk vraagt. Generatiecliché-alert: ze wil uitrazen in India, zelfs zonder Yorrick als die niet meewil, maar krijgt een paar minuten voor haar vliegtuig opstijgt wéér koudwatervrees en sluit zich min of meer toevallig aan bij een clubje leeghoofdige backpackers in het centrum van Amsterdam, waarna ze tegen Yorrick doet alsof ze toch in India is. Als Mumbai wordt getroffen door een aardbeving en een bevriende journalist haar belt voor een ooggetuigenverslag, sijpelt zelfs een fakenews-subplotje het kluchtige Get lost! binnen. Anna Raadsveld speelt het ongemak van Femke aardig uit, maar ook zij kan deze vlakke nieuwe Telefilm niet redden.