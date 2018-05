De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 3 mei

Europa League: Atlético Madrid-Arsenal

RTL 7, 20.30 uur



Na het 1-1 gelijkspel in Londen vorige week kan het nog alle kanten op in de return van de halve finale tussen Atlético Madrid en Arsenal. Gelijktijdig wordt in Oostenrijk de andere halve finale, tussen Salzburg en Olympique Marseille, beslist. Marseille staat 2-0 voor.



Nicolaas op oorlogspad

NPO 3, 20.55 uur



In het slot van zijn vierluik over de Tweede Wereldoorlog laat Nicolaas Veul zien hoe de oorlog doorleeft bij jongere generaties. Zo woont hij een therapiesessie bij in het Sinai Centrum, waar jongeren samenkomen die worstelen met de naweeën van de Holocaust.



Britain's Best Home Cook

BBC 1, 21.00 uur



Start van een nieuw bakprogramma dat klinkt als een kruising van The Great British Bake Off en Big Brother. Een jury onder leiding van Mary Berry zoekt naar de beste Britse thuiskok uit een groep van tien kandidaten, die samen moeten wonen in één huis.



Focus

NPO 2, 21.25 uur



In dit wetenschapsprogramma wordt gekeken wat het kabaal dat in de Noordzee wordt gemaakt door explosies, seismische proeven en de bouw van windmolenparken, doet met de zeezoogdieren en de vissen. Word het leven in de Noordzee naar de knoppen geheid?



Close Up: Smoking by Design

NPO 2, 22.55 uur



Een portret van de kleurrijke Deense ontwerpers Anne Julie en Manduela Riger Kusk, die zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en maken van tabakspijpen. Deze exclusieve designpijpen zijn geliefd bij de rijken en brengen bij verkoop vaak tienduizenden euro's op.



2Doc: Going Clear

NPO 2, 23.55 uur



In deze documentaire uit 2015 spreekt maker Alex Gibney met acht voormalige leden van de Scientology Kerk. Ze klappen uit de school over hun vaak schokkende ervaringen binnen de kerk van oprichter L. Ron Hubbard, die populair is in Hollywood en ver daarbuiten.