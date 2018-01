De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 30 januari

Moonraker (Lewis Gilbert, 1979) en Dr. No (Terence Young, 1962)

Zijn naam is Bond. James Bond. De frase waarmee 007 zich in deze eerste Bondfilm met zelfverzekerde charme introduceert, groeide uit tot een iconische oneliner, niet zelden resulterend in weke knieën bij zijn vrouwelijke gesprekspartner. In Dr. No horen we Bond voor het eerst, gespeeld door Sean Connery, in een Londens casino tijdens een potje baccarat. Bond vraagt de vrouw in het rood aan de overkant van de speltafel naar haar naam en zij antwoordt: 'Trench. Sylvia Trench.' Waarop Bond haar deftige voorkomen imiteert. Trench maakte merkbaar indruk op de Britse geheim agent, want ze keerde terug in Bond nummer twee, From Russia with Love (1963). Het voorsteltrucje bleef, uiteraard.



Het is niet de enige reden vanavond aan te schuiven bij Dr. No, waarin 007 naar Jamaica reist om de verdwijning van een collega te onderzoeken. Onmiddellijk zijn alle ingrediënten voorhanden die Bond en zijn films zo onweerstaanbaar maken: een aangename mengeling van actie met niet al te politiek correcte humor, mooie locaties, technische snufjes en (in dit geval) Ursula Andress die uit de zee oprijst. Vóór Dr. No wordt uitgezonden, kunt u vanavond bij RTL7 opwarmen met Moonraker, de redelijk geslaagde doch vooral ook malle elfde Bondaflevering, waarin Roger Moore een rijke gek moet uitschakelen die vanuit een ruimtestation de mensheid wil vernietigen. Oorspronkelijk had For Your Eyes Only de elfde Bond moeten worden, zoals werd beloofd in de aftiteling van The Spy Who Loved Me (1977), maar de producenten kozen toch eerst voor de plot van Moonraker, om in te spelen op het succes van de film Star Wars, die in 1977 was uitgekomen. Toch liep de boel met Moonraker en zijn ruimtegevechten een beetje uit de hand, binnen de grenzen van het Bonduniversum tenminste. Opvolger For Your Eyes Only werd uiteindelijk gevierd vanwege zijn back-to-basicsbenadering van de geheim agent.