De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 16 januari

De Amerikaanse regisseur Anthony Mann (1906-1967) vergaarde vooral in de jaren vijftig roem met een aantal klassiek geworden westerns, waarvan The Man from Laramie (een van zijn vele samenwerkingen met James Stewart) tot de bekendste behoort. Opvallend genoeg dankt de filmmaker zijn meeste faam aan het drie uur durende ridder-met-een-missie-epos El Cid, waarin Charlton Heston de historische figuur Don Rodrigo Díaz de Vivar speelt. Deze wist, in de 11de eeuw, de Spanjaarden te verenigen in hun strijd tegen een Arabische invasie. Hestons tegenspeler Sophia Loren loopt rond alsof ze net is gewassen en gestreken. Geen groot probleem: de acteurs leggen het sowieso af tegen het prachtige camerawerk en de schitterende decors, die het naar Hollywoodnormen opgeklopte verhaal grandeur verlenen.



Virtuoze momenten te over, zoals wanneer de vijandelijke cavalerie bij zonsondergang over het strand raast, hun fakkels oplichtend tegen de hemel. En neem de scène waarin de vogelvrije El Cid merkt dat het volk achter hem staat: de camera glijdt sereen langs de vensters van de schuur waarin hij en zijn vrouw een liefdesnacht hebben beleefd, om precies te eindigen bij de deuren op het moment dat El Cid die nietsvermoedend opent en daar honderden juichende medestanders aantreft. Eigenlijk valt dergelijk visueel vuurwerk niet fatsoenlijk te beleven op televisie. Toch is het goed te zien hoe men destijds dergelijke spektakels aanpakte, toen voor veldslagen nog een leger figuranten moest worden opgetrommeld en megafilms nog beschaafd met een ouverture werden ingeleid.



De latere klassiekerstatus van El Cid betekende overigens gerechtigheid voor Mann; een jaar eerder nog was hij op de set van Spartacus ontslagen door hoofdrolspeler Kirk Douglas, die hem verving door Stanley Kubrick.