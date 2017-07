De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 1 augustus

To Stay Alive: A Method (Erik Lieshout, 2016)

NPO 2, 22.45-23.42 uur.



'Wees niet bang voor het geluk; het bestaat niet.' Het is een van de adviezen die Michel Houellebecq (61) zichzelf en zijn lotgenoten gaf in Leven, lijden, schrijven / methode uit 1991: een essayistisch zelfhulpboek bedoeld voor 'hen die op het punt staan het bijltje erbij neer te gooien'. Het zijn opvattingen die de Franse auteur consequent heeft uitgewerkt in zijn oeuvre. Nu lichten ze op in de documentaire die Erik Lieshout (55) baseerde op Houellebecqs essay. De voorlezer is niemand minder dan Iggy Pop. De inmiddels 70-jarige punker en Houellebecqfan dient de positief-zwartgallige zinnen van de Fransman ontspannen op, met zijn kenmerkende opa-vertelt-vanuit-het-grafstem. Van Lieshout filmde hem terwijl hij achter het stuur van zijn Rolls-Royce zit, maar ook in de achtertuin (badjas aan, blote benen over elkaar, krekels op de achtergrond). Intussen worden Houellebecqs woorden gestaafd aan de hand van enkele creatief lijdende, bewonderenswaardige Parijzenaren, onder wie Vincent (53), een teruggetrokken beeldhouwer die in zijn kelder knutselt aan een mysterieus, allesomvattend object. Dat Houellebecq zelf Vincent speelt, met de ontroerende bedeesdheid die we eerder zagen in The Kidnapping of Michel Houellebecq (2014), is een van de strategieën waardoor de film nooit zwaarmoedig of belerend wordt. De scène waarin Houellebecq en Pop elkaar eindelijk ontmoeten, is een juweeltje.



Tekst gaat verder onder video.