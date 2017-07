De Volkskrant tv-selectie voor 23 juli

Grizzly Man (Werner Herzog, 2005)



Timothy Treadwell werd beroemd door jaar in jaar uit maandenlang in een reservaat van grizzlyberen te verblijven. Hij was ervan overtuigd dat hij een met ze was. Treadwell filmde zichzelf en maakte schitterende opnamen van de beren. Dat videomateriaal had makkelijk tot een sensationele film kunnen leiden, want Treadwell kwam op een gruwelijke manier aan zijn eind. Maar van zijn einde bestaat slechts een geluidsfragment. In Grizzly Man is te zien hoe maker Werner Herzog dat fragment beluistert. Hij raadt de bezitter ervan, een van Treadwells beste vrienden, aan het nooit te beluisteren. In de film is het ook niet te horen, omdat Herzog, zelf ook niet vies van het opzoeken van grenzen, de man die door menigeen als een zot werd beschouwd, koestert. Het bleek de juiste houding voor een indrukwekkende documentaire. Al is het laatste woord over het documentairegehalte van de film nog niet gesproken.