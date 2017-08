De Volkskrant Ochtend: Terreurverdachten gedood bij tweede aanslag Catalonië | Volg hier alle ontwikkelingen in Spanje

Terwijl u sliep

Live - 13 doden bij aanslag op Ramblas in Barcelona, 'terroristen gedood' in Cambrils

Een busje is donderdagmiddag op de Ramblas in het centrum van Barcelona op voetgangers ingereden. Volgens de Catalaanse politie zijn er dertien doden en meer dan honderd gewonden gevallen. Volg hier de laatste ontwikkelingen.



Vijf terreurverdachten met bomgordels gedood in kustplaats Cambrils

In de Spaanse kustplaats Cambrils zijn vannacht vijf vermoedelijke terroristen gedood. Ze droegen bomgordels. Zeker zeven andere mensen raakten gewond toen de verdachten met hun auto inreden op uitgaanspubliek. Twee van hen liggen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis.



Aanslagen Catalonië: wat weten we zeker en wat is nog onduidelijk?

In dit bericht houden we bij wat we op dit moment zeker weten over de aanslagen in Barcelona en Cambrils, wat veelvuldig gemeld wordt maar nog niet geverifieerd is en wat inmiddels ontkracht is.



Zeker 13 doden bij terroristische aanslag met busje in Barcelona; premier spreekt van jihadisme

En lees hier het nieuwsbericht over de aanslag, waarbij een busje inreed op voetgangers op de Ramblas. Er zijn inmiddels twee personen gearresteerd in verband met de aanslagen, maar de bestuurder is nog altijd op de vlucht.