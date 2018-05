De schaduwkanten van een onbegrensde cyberwereld

Wat kortsluiting kan aanrichten was vorig weekend te zien op Schiphol. Computers raakten in de war, het inchecksysteem viel uit, de rijen werden steeds langer, de luchthaven ging op slot, op de aanvoerwegen ontstonden files, mensen stapten met hun koffers uit auto's en sprongen over slootjes in een wanhopige poging hun vluchten te halen.



Orde sloeg onmiddellijk om in chaos.



Even zagen we een glimp van hoe kwetsbaar de moderne massamaatschappij is voor zelfs de kleinste verstoring van de normale, gedigitaliseerde gang van zaken. Schiphol verwerkt jaarlijks zeventig miljoen passagiers.