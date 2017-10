De Republikein is fris en aantrekkelijk, zowel qua inhoud als vormgeving

De rode draad in het blad: in vrijwel elk stuk in De Republikein krijgt de pers verwijten

Antimonarchisten lijken er in Nederland niet veel meer te zijn, maar de kring rondom De Republikein houdt dapper stand. Hans Maessen, de voorzitter van het NRG, schrijft in een column zelfs dat de beweging sterk is in Nederland.



Ook Maessen pakt de Nederlandse journalistiek aan: 'In het algemeen is die toch zeer kritisch en onafhankelijk, maar ten aanzien van de monarchie is ze gesloten en gedwee.' Daarmee is de rode draad gevonden. In vrijwel elk stuk in De Republikein krijgt de pers verwijten.