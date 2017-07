De onwaarschijnlijke opmars van het opblaasbeest

Instagram heeft de gave om behoorlijk belachelijke dingen heel normaal te laten lijken. Of normaal, nee: begeerlijk zelfs. Het is de schuld van Instagram dat we plotseling uit een kom zijn gaan eten. 'Van soep tot quinoa, noedels tot good old Hollandse boerenkool: écht alles is lekkerder als je het uit een kom eet!', kirde de Allerhande van Albert Heijn in maart. Om er nog in dezelfde alinea met iets meer realiteitszin aan toe te voegen: 'En zeg nou zelf, het ziet er toch ook heerlijk uit?' Want dat is inderdaad de echte reden: eten in een kom ziet er beter uit op een foto.