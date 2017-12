De online opmars van de 65-plusser: appen tegen eenzaamheid

'Twitter en LinkedIn gebruik ik al sinds 2008 voor mijn bedrijf, waarmee ik hand- en spandiensten verricht voor mensen die op vakantie zijn. Later is Facebook erbij gekomen. Nu ben ik me aan het bekwamen in Instagram, daar zit de jeugd op. Ik hoor niet meer bij de jeugd, maar vind het hartstikke leuk om te doen. Door social media kom je met mensen in contact die je anders nooit tegen zou komen. Ik vind het grandioos en zou niet meer zonder kunnen. Mijn man is 78 en heeft er niks mee. Dat vind ik jammer, want je mist zoveel. Ik heb hem een iPad en iPhone gegeven en ga elke dag een kwartiertje met hem oefenen. En ik instrueer de kleinkinderen om opa een Whatsappje te sturen. Ik probeer hem echt te pushen. Als je straks 98 bent en geen stap meer kunt zetten, kun je via je laptop of telefoon toch contact houden met de wereld. Door social media heb ik het gevoel dat ik nog steeds middenin het leven sta en meedoe. Het houdt me levend en alert. Veertien jaar geleden kreeg ik twee nieuwe heupen. Dat was pittig, maar ik werd er niet warm of koud van. Totdat mijn internet eruit lag na de tweede operatie. Toen ging ik door het lint en was ik pas echt zielig.'