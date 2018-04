De ongewilde posterboy van Venezolaans verzet

Hoe lang heeft het geduurd, een paar seconden? Meer kan het niet geweest zijn. Er stonden twee fotografen bovenop, die alles hebben vastgelegd. En zelfs dan is het nog lastig om te reconstrueren wat hier precies is gebeurd. En nog eens wat anders: hoe langer je naar die beelden staart, hoe makkelijker je vergeet waar je naar kijkt. Er staat een man in brand.



Het is het verhaal van drie mannen. De man in beeld is José Víctor Salazar Balza, een 28-jarige student, die op 3 mei 2017 betrokken was bij gewelddadige protesten in de hoofdstad tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro.