De nalatenschap van Martin Luther King is nog steeds actueel, en George van Houts had niet alleen maar vragen

Hoewel het op 4 april een halve eeuw geleden was dat dominee Martin Luther King in een motel in Memphis werd doodgeschoten, is zijn nalatenschap onverminderd actueel - zie in Amerika de beweging Black Lives Matter, die mede geïnspireerd door King strijdt tegen politiegeweld tegen zwarten.



Dus hoe herdenk je zo iemands vijftigste sterfdag? Richt je de blik op zijn leven of op zijn erfenis? Sommige redacties rekten zich uit en kwamen niet verder dan de B in het telefoonboek. Zo mocht op Radio 1-historicus Arend-Jan Boekestijn bij Dit is de Dag verkondigen dat King in deze tijd zou hebben 'gegruwd' van identiteitspolitiek. Het is de vraag of King nu geen andere prioriteiten zou hebben gehad.