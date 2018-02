De liefde voor kunst (en katten) druipt ervanaf in See All This

De vermeende en volgens sommigen angstaanjagende 'beeldenstorm' in musea komt in nummer 8 van See All This niet aan bod, op één opmerking na. Mogelijk ontstond de ophef pas na de deadline van het elegante, vier keer per jaar verschijnende kunstmagazine.



De opmerking is van een van de vele museumdirecteuren die in See All This aan het woord komen, Patrick van Mil van het Stedelijk Museum Alkmaar. Op de vraag wat er in de kunstwereld nu écht eens zou moeten veranderen, zegt hij:



'We moeten uitkijken voor nog meer tentoonstellingen waarbij niet de artistieke kwaliteit maar de politieke of ethische kwestie voorop staat.