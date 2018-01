De Kardashians baren mogelijk kinderen voor elkaar

Ring

Soms moet uw sterrenkijker beduusd vaststellen dat ze even oud is als sterren van wie ze dat niet doorhad. Zo blijkt Sylvie Meis een gezellige generatiegenoot van uw sterrenkijker; Meis is eeuwig meisjesachtig, maar toch alweer 39. Ze schreef deze week een typische veertigerscolumn in weekblad Grazia.



Een paar jaar geleden vloog ze bij dat blad de laan uit omdat ze vooruit had getikt en had opgeschreven dat ze zo'n heerlijke Oud en Nieuw had gehad, terwijl juist die avond haar relatie met Rafael van der Vaart was uitgegaan.