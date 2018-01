De grap van Klaas Dijkhoff was zo flauw en slecht, dat zelfs Halbe Zijlstra hem niet had kunnen maken

Maar sinds de discussie over standbeelden van omstreden Nederlandse helden is losgebarsten, lijkt Dijkhoff niet meer in vorm. Dinsdag mocht hij in Jinek uitleggen waarom het debat volgens hem 'vermoeiend' is en de activisten die het debat hebben aangezwengeld 'beroepsgekwetsten' zijn. Soit, een legitieme discussie al kwam Dijkhoff zelf ook wat fragiel over.



Het dieptepunt volgde woensdagavond, toen Dijkhoff op de uitbanning van het woord 'blank' door NOS via Twitter reageerde met een grap die zo flauw en slecht was, dat zelfs Halbe Zijlstra die niet had kunnen maken: 'Gaan ze dan straks bij een overstroming ook melden dat de straten wit staan?'



Serieus, Dijkhoff? Grapjes in een verhit debat zijn nodig. Maar De Slimste Mens van Nederland kan beter.



Nadia Ezzeroili



Verbetering: In dit stuk stond eerst staatssecretaris Dijkhoff. Hij is sinds oktober 2017 fractievoorzitter van de VVD.