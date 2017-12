De Gewone Nederlander is de mediapersoonlijkheid van 2017

40 Octave 'Okkie' Durham

(-) Dief



Maar één man lukte het dit jaar de heilige drie-eenheid van de televisie te scoren. Op één avond aan tafel bij De Wereld Draait Door, Pauw én RTL Late Night, dat had Octave Durham, zeg maar Okkie, ook nooit durven denken toen hij in 2002 twee schilderijen van Van Gogh jatte. Ook de voetballiefhebbers kwamen aan hun trekken. In de reconstructie van de roof door Vincent Verweij in Brandpunt onthulde Okkie dat hij destijds tijdens zijn vlucht een nacht had doorgebracht in het huis in Barcelona van een oude bekende uit Amsterdam.