De beste reactie op een zogenaamd feministisch initiatief en de inflatie van de hoax

Flop

Een aantal jaar geleden, zo rond de tijd dat pr-medewerkers door begonnen te krijgen dat niemand geïnteresseerd was in hun persberichten, ontstond de hoax als mediastunt. Dat was ongeveer één keer leuk.



Een video van Tim Hofman die met een jongen zoent: geënsceneerd. Het plan van Laks om een eigen politieke partij te beginnen: nep. Dennis Weening die een serveerster een fooi van 1.000 euro geeft: gefopt. Arie Boomsma die betrapt wordt met een tas vol gejatte hotelspullen: fake.



Sindsdien kan het elke dag zomaar 1 april zijn. Dinsdag was het weer zover. Tony Chocolonely, de chocolademaker die ambieert 100 procent slaafvrije repen te verkopen, kondigde aan 'naar de beurs' te gaan. Vrijwel direct ontstond er op sociale media twijfel. Tony Chocolonely, dat relatief kleine merk, dat zo'n hekel heeft aan het grootkapitaal? Echt?



Directeur Henk Jan Beltman hield zich de hele dag stil en toen geloofde helemaal niemand het plannetje meer. Ja, zei hij 's avonds, giechelend om zijn eigen grap, we gaan écht naar de beurs, we openen een winkel in de Beurs van Berlage. Wij allemaal lachen, natuurlijk.



Laten we afspreken dat een hoax alleen leuk of sterk is als er werkelijk iets mee wordt blootgelegd of aangetoond. Anders is het vooral een goede manier om je perscontacten te verpesten. En nee, dat maak je met een excuuspakket repen niet goed.



Haro Kraak