De 5.000 euro voor een 'tegenadvertentie' was er zo, maar of hij ook in het Reformatorisch Dagblad komt?

Aandacht

En nu is het geld er dus voor een 'tegenadvertentie', maar dat die er komt is onwaarschijnlijk. Cees Hovius, hoofd commerciële zaken bij de krant: 'Ons advertentiebeleid is helder. Als er een advertentie komt die zo is vormgegeven, zou hij niet in de krant worden opgenomen.' Maar, zegt hij: 'Er ís nog helemaal geen advertentie aangeboden. Ik heb met Jasper Klapwijk afgesproken dat we elkaar komende woensdag spreken.'



Door het verspreiden van de folder van de zoenende mannen met het kruis, krijgt Suitsupply aanzienlijk extra aandacht voor zijn campagne, erkent Hugo Bos van Civitas Christiana. 'Maar er was al heel veel rumoer voordat wij met de folder kwamen.'