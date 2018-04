Crisis? Welke crisis? Facebook heeft financieel geen last van schandalen

Verhoor

De onthullingen in de pers over Cambridge Analytica leidden tot een verhoor van twee dagen van topman Mark Zuckerberg van Facebook, die zijn excuses aanbood voor de tekortkomingen van zijn bedrijf. Zuckerberg kwam geen enkel moment echt in de problemen tijdens het vragenvuur in het Congres, vooral omdat de oudere senatoren en afgevaardigden schokkend slecht op de hoogte bleken van hoe Facebook werkt en hoe het zijn geld verdient ('We verkopen advertenties, senator', moest Zuckerberg een politicus uitleggen).



Analisten gingen er al vanuit dat eventuele negatieve gevolgen van alle schandalen niet echt zichtbaar zouden zijn in de resultaten over het eerste kwartaal. Het schandaal rond Cambridge Analytica brak pas los toen het kwartaal al voor 80 procent voorbij was. Uit peilingen bleek dat 15 procent van de gebruikers van plan was om zijn account te beëindigen, maar de exodus bleef uit of is door de aanwas van nieuwe leden ongedaan gemaakt.



Aan een oproep van tv-presentator Arjen Lubach om te breken met de 'onbetrouwbare, liegende, megalomane, schijnheilige, privacyschendende blauwe teringsite' gaven zo'n 12 duizend Nederlanders gehoor. Maar dat was pas twee weken terug, te recent om op wat voor wijze dan ook van invloed te zijn op de advertentieopbrengsten van Facebook, nog altijd de voornaamste inkomstenbron van Zuckerberg en de zijnen.