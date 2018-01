Consumentenlifestylemagazine Radar+ zit ergens tussen de Consumentengids en Libelle in

De bodem onder Radar+ is geld. Het is overal. Een vrouw vertelt dat haar 13-jarige dochter haar zakgeld belegt in bitcoin en in de column van Mischa Blok (presentator van Radar Radio) heeft een jongeman schoenen van 850 euro gekocht.



Ook wordt becijferd dat een kind van een gezin met een modaal inkomen in achttien jaar bijna 80 duizend euro kost. Het maakt allemaal niet uit, want een paar pagina's verderop staat dat geld niet gelukkig maakt.



Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat we nergens zo vaak over ruziemaken als over geld. 60 procent van de Nederlandse stellen heeft er weleens bonje over. Minstens een van de oorzaken is verbazingwekkend: gierige mannen hebben een zwak voor kooplustige vrouwen. En andersom.