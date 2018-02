Consumentenbond vindt 'privacy-app' Facebook misleidend en raadt gebruik af

Spyware

Het doel is niet om argeloze internetters te beschermen, maar juist om alles van ze te weten te komen, zo legde The Wall Street Journal vorig jaar al bloot. Facebook krijgt via de app inzicht in alles wat zijn klanten doen, ook buiten het eigen netwerk. Zo kon Facebook uit eerste hand monitoren hoe vaak zijn gebruikers de app van grote concurrent Snapchat gebruikten. Met behulp van deze app zit Facebook kortom bovenop zeer gedetailleerde gebruikersstatistieken en kan zo haarfijn bijhouden welke apps en sites worden gebruikt. Zodra een nieuwe concurrent populair wordt, kan Facebook elementen eruit kopiëren en bijvoorbeeld in Instagram integreren. Onavo is, kortom, 'zakelijke spyware', stelt Gizmodo.



Op de site van Onavo zelf staat bij de privacyvoorwaarden overigens eerlijk gemeld dat gegevens met Facebook worden gedeeld, maar wie vanuit de Facebook-app naar Onavo wordt geleid, ziet noch deze informatie noch het feit dat Onavo van Facebook is. Volgens Techcrunch, dat de recente promotie voor Onavo op het spoor kwam, is Onava inmiddels al meer dan 33 miljoen keer gedownload, zowel op Android als iOS.





UPDATE 14 februari 8.40: Ook de Consumentenbond waarschuwt voor de app. 'Onder het misleidende mom van extra privacy en veiligheid verzamelt het bedrijf met de app alle denkbare gegevens van de gebruiker, zoals naam, telefoonnummer, apparaatgegevens, locatie, apps op het apparaat, bezochte websites', zo schrijft de bond.



UPDATE 14 februari 16.30. Facebook reageert dat de app inderdaad mobiel dataverkeer verzamelt, maar dat alleen doet 'om ons te helpen met het herkennen van de tactieken die kwaadwillenden gebruiken'.