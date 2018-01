Charles Groenhuijsen veranderde van standpunt over wat nieuws is: 'Veel journalisten beschrijven de halve waarheid'

Het kantelpunt

Ik dacht: ik kan boos blijven en verzuren, of iets positiefs doen

'Ik ben het licht gaan zien toen ik in 2006 na een onaangenaam conflict vertrok bij het NOS-journaal. Ik stond op mijn grondvesten te schudden en dacht: ik kan boos blijven en verzuren, of iets positiefs doen. Ik schreef het boek Leve Nederland. Door mijn blik te richten op wat goed gaat zag ik in hoe beperkt, hoe negatief de beeldvorming in de media is.



'In mijn jaren als correspondent in Amerika voor de NOS was mijn kijk op Nederland al veranderd. Ons land is in veel opzichten beschaafder. Ons politieke systeem, ons rechtssysteem, de gezondheidszorg functioneren zo veel beter dan in Amerika. We behoren tot de gelukkigste volken ter wereld. De ongelijkheid in de VS is stuitend. Talloze burgers leven onder grote stress door armoede, slechte huisvesting, faillissementen.



'In het jaar na mijn vertrek las ik The World is Flat van Thomas Friedman. Hij schuwt in dit boek niet de risico's te benoemen van globalisering, maar beschrijft ook uitgebreid de kansen en vooruitgang voor veel mensen. Deze veelzijdige analyse van globalisering was voor mij een eyeopener.'