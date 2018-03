Brussel presenteert plan voor 'digitaks' - als die er komt, gaan internetreuzen meer belasting betalen

Handelsoorlog

Het Commissievoorstel komt op een pikant moment: de EU en de VS kruisen deze dagen de degens over door Washington afgekondigde importheffingen op buitenlands staal. EU-diplomaten waarschuwen voor een totale handelsoorlog met de VS als de digitaks wordt doorgevoerd.



De belasting treft alleen webbedrijven met een wereldwijde omzet van 750 miljoen euro, waarvan zeker 50 miljoen in de EU. Die ondergrens is bedoeld om veelbelovende beginnende digitale bedrijven niet te hinderen. De belasting van 3 procent wordt geheven over de inkomsten uit de verkoop van advertentieruimte, van data en uit het bemiddelen tussen gebruikers (Airbnb). Het zou circa 120 bedrijven raken, merendeels Amerikaanse. De geraamde opbrengst van 5 miljard is volgens betrokkenen een zeer conservatieve raming.



De heffing op de digitale activiteiten is een tijdelijke maatregel die snel kan worden ingevoerd. Voor de langere termijn stelt de Commissie voor de regels voor de winstbelasting zo aan te passen dat de winsten worden belast waar ze worden gemaakt. De 'digitale aanwezigheid' van een internetbedrijf wordt bepaald naar rato van de omzet, het aantal gebruikers en contracten met andere bedrijven in het land. Het webbedrijf hoeft dus niet fysiek met kantoren en personeel in een lidstaat aanwezig te zijn.