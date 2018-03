BNN-Vara biedt excuses aan corpslid aan na uitzending Rambam

BNN-Vara heeft excuses aangeboden aan een studente uit Utrecht. In januari suggereerden makers van het tv-programma Rambam ten onrechte dat ze had gelogen, na een geruchtmakende uitzending over ontgroeningen.



De studente speelde tegen haar wil een hoofdrol in het programma, omdat uit verborgen camerabeelden zou blijken dat haar astma-medicatie was afgepakt tijdens de ontgroening. Dat was een van de belangrijkste verwijten in de uitzending, waarmee Rambam wilde aantonen dat corpora hun zorgplicht tegenover aspirant-leden niet nakomen.