BNN-oprichter Gerard Timmer volgt Jan de Jong op als directeur van de NOS

Deze omroep had een rebels imago, maar dat had veel meer te maken met het karakter van Bart de Graaff dan met de voorzitter, zei Timmer in 2012 tegen de Volkskrant: 'De grootste rebel bij BNN was klein en had een kuifje. Hij had iemand nodig die in de gaten hield dat wij er ook in de politiek een beetje goed op stonden. Iemand die af en toe wél een pak aan wilde.'



Timmer gaat in mei aan de slag bij de NOS. De komende tijd geeft hij nog geen interviews, in een verklaring van de NOS laat hij weten dat hij zich op zijn nieuwe functie verheugt: 'De NOS is een prachtige organisatie, het hart van de journalistiek van Nederland, een betrouwbaar baken, met de taak om het publiek te informeren met nieuws, sport en evenementen.' Volgens hem is het werk van de NOS van buitengewoon belang. 'Dat verbindt ons land. En dat belang oefent een grote aantrekkingskracht op mij uit.'