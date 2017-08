Bill Murray laat zijn emoties de vrije loop en James Damore is nieuwe alt-right held

Top: Bill Murray schittert bij de musical Groundhog Day

We voelen ons allemaal weleens Phil uit Groundhog Day, de cultfilm uit 1993 waarin een weerman eindeloos dezelfde dag beleeft. De sleur kan soms geestdodend zijn, maar als we één ding van hoofdrolspeler Bill Murray, meester van de practical jokes, hebben geleerd, is dat je van elke saaie situatie iets leuks kunt maken. In de film leert hij ijssculpturen maken en versiert hij Andie MacDowell, maar in het echt gedraagt Murray zich ook graag als improvisatiekunstenaar.



Zo ging hij dinsdag naar de musicalbewerking van Groundhog Day. Gedurende de voorstelling liet hij zijn emoties de vrije loop, bleek uit een verslag van 1.200 woorden in The New York Times. Hij joelde, pompte zijn vuist in de lucht en huilde met schokkende schouders tijdens het slot. In de pauze ging hij op de foto met fans en deelde hij aan twee jongens pepermuntjes uit. Hij gaf de barman een fooi van 50 dollar voor een glas water en fluisterde: 'Dat is veel te veel voor water.'



Achteraf zei hij dat hij had moeten huilen vanwege de boodschap van het verhaal: 'Het idee dat we moeten blijven proberen, telkens weer.'



Woensdagavond deed Murray daarom weer een poging om het leven leuker te maken, voor ons vooral, en ging voor de tweede dag op rij naar Groundhog Day.



Och, wat zouden we ervoor geven om samen met Murray eeuwig vast te zitten in een dag.



Haro Kraak



