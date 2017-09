Bij Jan ontbreken de scherpe randjes, iedereen is blij en gelukkig

In Jan is iedereen blij en gelukkig en wie dat niet is, kan het worden

De scherpe randjes van bijvoorbeeld Linda ontbreken. Hier is iedereen blij en gelukkig en wie dat niet is, kan het worden. Twijfelen mag, want dat doet iedereen en ouder worden is best oké. Het ouderschap is natuurlijk leuk, maar ook een heel gedoe en vanavond eten we kikkererwtenburgers met dille-avocadocrème en bietenmierikswortelspread.



Veelbetekenend zinnetje onder een column van journalist Suzanne Rethans: 'Een van de nadelen van datingsites: je komt buiten je sociale kring terecht en die is niet voor niks ontstaan.' De formule werkt en Jan floreert, maar misschien is het tijd om zo nu en dan de ramen eens open te zetten.