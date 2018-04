Beursgang Spotify pakt opvallend succesvol uit, ook al zitten techaandelen in het verdomhoekje

De afwijkende wandeling heeft evidente voordelen voor Spotify. Zo is het concern geen geld kwijt aan die dure banken en hoeft het niet naar hun pijpen te dansen. Het gaat echter wel gepaard met grote onzekerheden. In aanloop van de grote dag zinspeelde Daniel Ek hier ook expliciet op. In een blogpost laat de oprichter en topman van Spotify er geen misverstand over bestaan dat het aandeel de komende tijd grote pieken en dalen zal kennen. 'Soms hebben we succes, soms struikelen we', aldus Ek.



Ook analisten en andere kenners tastten in de aanloop compleet in het duister. De woorden van Bloomberg-columnist Shira Ovide waren tekenend: 'Dit is een gevaarlijk zinnetje voor een columnist die verondersteld wordt alle antwoorden te hebben, maar daar gaat-ie: niemand weet hoe het Spotify zal gaan vergaan op dinsdag.'



Vooraf werd rekening gehouden met een totale marktwaarde tussen de 20- en 25 miljard dollar. Dinsdag gingen de aandelen voor een prijs van 169 dollar van de hand, waarmee Spotify op ruim 30 miljard dollar gewaardeerd werd. Niet gek voor een bedrijf dat hevige concurrentie ondervindt van bijvoorbeeld Apple. Blijkbaar hebben beleggers er genoeg vertrouwen in dat Spotify - toenemende omzetten, maar ook toenemende verliezen - zal overleven. Misschien wel door het Netflix-model te volgen en eigen muziek uit te brengen.