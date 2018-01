Bert Wagendorp: 'Een paar hackers in Zoetermeer die de gevreesde Cozy Bears digitaal in hun hol naaien: ongehoord'

Gaan de Russen nu als wraak proberen de koelkast van Rob Bertholee te hacken?

In 2003 verscheen het destijds opzienbarende The New Face of War - How Wars Will Be Fought in de 21st Century van Bruce D. Berkowitz. Daarin beschreef hij hoe de oorlogvoering in de nieuwe eeuw zou veranderen onder invloed van de digitale revolutie. Daarna is het oneindig vaak herhaald: de volgende oorlog zal een digitale zijn. In het verhaal van Modderkolk en Bosch van Rosenthal hoorde je de naderende klanken van die nieuwe oorlog, het dreigende gerommel van veldslagen, met laptops als mitrailleurs.



Dat maakte het ook verontrustend: als dit het begin is, waar ligt dan het einde?



Na lezing van het verslag van het duel AIVD-Cozy Bear wist je iets meer. Maar nieuws is het topje van de ijsberg dat toevallig - of door ijverig spitwerk - wordt opgemerkt. We weten iets, maar wat weten we allemaal níét? Wie hebben zich momenteel naar binnen gehackt in de telefoons, de beveiligingscamera's, de commandocentra, in het hart van de tegenstander? Wie had er belang bij om het verhaal naar buiten te brengen en waarom? Gaan de Russen nu als wraak proberen de koelkast van Rob Bertholee te hacken? Is er een verband tussen de scoop en de sleepwet?