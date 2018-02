België betuigt steun aan mevrouw Bo Van Spilbeeck en een 'cyber-expert' die quatsch verkondigt

Flop

Altijd leuk dus als de media een nieuw gezicht introduceren

Er bestaat zoiets als de cliché-expert, het pratende hoofd dat in elk programma komt opdraven als het over zijn of haar vakgebiedje gaat. Een Benno Baksteen, inderdaad.



Altijd leuk dus als de media een nieuw gezicht introduceren. Maandag zagen we Rian van Rijbroek in de blauwe bunker van Nieuwsuur opdoemen. Als 'cyber-expert' en 'hacker' mocht ze wat zeggen over de ddos-aanvallen op banken en de Belastingdienst.



Na een paar minuten zat de argeloze kijker in paniek voor de tv. Internetbankierenapps moesten direct worden verwijderd: lek. De ddos-aanval was een voorbode van het kwaadaardige hacktrio Iran, Rusland en Noord-Korea om geldautomaten hier leeg te trekken.