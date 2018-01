BBC-journalist legt functie neer vanwege loonkloof tussen mannen en vrouwen bij de omroep

Gracie kaartte, na de vrijgave van de BBC-topsalarissen, de ongelijke salarissen tussen haarzelf en een tweetal mannelijke directe collega's aan bij de organisatie. Gracie schrijft in haar brief dat ze vervolgens een aanzienlijke loonsverhoging aangeboden kreeg maar dat aan de scheve salarisverhoudingen tussen haarzelf en haar mannelijke collega's niets gedaan werd, omdat deze gerechtvaardigd zouden zijn. Wat deze rechtvaardigingen waren, kreeg Gracie naar eigen zeggen nooit te horen. Dit heeft haar vertrouwen zodanig geschonden dat ze besloten heeft haar functie in China neer te leggen en terug te keren naar haar eerdere baan als nieuwspresentator bij de BBC, waar ze wel verwacht een gelijk loon te krijgen.



Gracie heeft veel steun ontvangen, onder andere van de actiegroep #BBCWomen. Met deze hashtag werd afgelopen najaar ook al geprotesteerd tegen de ongelijke loonkloof bij de omroep. Ook de hashtag #IStandWithCarrie wordt op Twitter nu veel gebruikt om steun te betuigen en de kwestie aan te kaarten.



Behalve over de loonkloof tussen mannen en vrouwen is na de salarisvrijgave afgelopen zomer in Groot-Brittannië ook discussie ontstaan over de hoogte van de salarissen van een aantal BBC-werknemers. Hoogst genoteerd staat radiopresentator Chris Evans met een jaarsalaris van ongeveer 2.2 miljoen pond (2.5 miljoen euro). Sportpresentator Gary Lineker en talkshowhost Graham Norton volgen hem op enige afstand met respectievelijk een jaarsalaris van ongeveer 1.8 miljoen pond (twee miljoen euro) en rond de 900.000 pond (1 miljoen euro). De hoogst genoteerde vrouw is presentator Claudia Winkleman, met ongeveer 450.000 pond (500.000 euro).