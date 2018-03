BBC Dad geeft eindelijk antwoord op prangende vragen

O jongens, het is deze week alweer een jaar geleden dat BBC Dad bekend werd in de wereld. Of eigenlijk, dat BBC-correspondent Robert Kelly bekend werd als BBC Dad toen zijn peuterdochter, zijn baby en zijn vrouw die wanhopig achter de kinderen aanzat, zijn werkkamer kwamen binnenzeilen terwijl hij live verslag deed over Korea op tv.



In een interview met de site news.com.au geeft Kelly een jaar later antwoord op alle prangende vragen die het korte filmpje opriep, waaronder 'Vond u het vervelend dat iedereen dacht dat uw Koreaanse vrouw uw nanny was?