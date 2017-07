Avondje voor de buis? Dit moet u vandaag kijken op televisie

Bride Flight (Ben Sombogaart, 2008)

NPO3, 20.30-22.40 uur



Met dezelfde regisseur, dezelfde scenarioschrijver, cameraman, editor en producenten is het geen verrassing dat Bride Flight in meerdere opzichten aan zijn voorganger De tweeling (2002) doet denken. Het verhaal omspant opnieuw bijna een heel mensenleven. Lotsverbondenheid, familiegeheimen en de Tweede Wereldoorlog spelen weer een grote rol, in dit kundig en fraai ogend historisch drama. Centraal staan vier emigranten die begin jaren vijftig naar Nieuw-Zeeland trokken en wier levens een uiteenlopende wending nemen. Wel blijven ze elkaar ontmoeten, omdat ze nu eenmaal in dat beroemde vliegtuig zaten dat in een recordpoging de oceaan over vloog. De wederwaardigheden van de personages worden sober en doelmatig in beeld gebracht, waarbij de acteurs volop de gelegenheid krijgen te schitteren. Dat doet vooral Karina Smulders, die met haar indrukwekkende vertolking van een vrouw die met de verkeerde man is getrouwd, de film draagt. Zelden keek iemand mooier ongelukkig en verlangend tegelijk.