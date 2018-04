Arnon Grunberg stopt met de Voetnoot en de nieuwe site draait proef

Voetnootwedstrijd

Een instituut komt ten einde: Arnon Grunberg schrijft binnenkort zijn laatste Voetnoot op de voorpagina van de Volkskrant. Hij hield zelf meticuleus de telling van de Voetnoten bij. Soms mailde hij iets als: 'Ik heb de Voetnoot van morgen per ongeluk nummer 1.673 gegeven, dat moet 1.674 zijn.'



Dus is het niet verwonderlijk dat hij geen einddatum heeft gekozen, maar op wenst te houden als hij precies 2.500 Voetnoten heeft geschreven. Nummer 2.500 staat op woensdag 16 mei in de krant. Ik voel me hier al maanden weemoedig over. Het dagelijkse inkijkje in het hoofd van Grunberg doet me lachen, nadenken of fronsen, maar altijd gebeurt er iets met me, altijd is het interessant. Het voelt dus alsof een lichaamsdeel wordt geamputeerd. Maar geen nood, Grunberg keert terug op de achterpagina. En op de voorpagina komen we met iets nieuws, na een eerbiedige zomerpauze om bij te komen van meer dan acht jaar Voetnoten. Er is sinds 29 maart 2010, de dag van onze eerste krant op tabloidformaat, geen Volkskrant verschenen zonder Voetnoot. Aan vakantie doet Grunberg niet.



Omdat hij van lezersparticipatie houdt, luiden we het fenomeen uit met een Voetnoot-wedstrijd. We vragen u, de lezer, een eigen Voetnoot te schrijven. De beste worden gepubliceerd. U kunt deelnemen op volkskrant.nl/kijkverder. Daar vindt u ook zeven schrijftips van de grote Voetnootauteur zelf. Tip 3 eindigt zo : 'Schrijf alsof u verloren bent. U bent ook verloren. Dat is een opluchting.'